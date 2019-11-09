Екатеринбург, , 18:18 — REGNUM В Екатеринбурге единственная не выехавшая из предназначенной под снос «сталинки» по улице Карла Либкнехта, 40 собственница может получить за трёхкомнатную квартиру 18 млн рублей. Такую сумму ей предлагают в свердловском областном центре развития социально=-культурных инициатив, пишет Znak.com.

Это предложение действует до 14 ноября. А затем выкупать квартиру будут уже по рыночной стоимости и через суд. По данным издания, квартиры в этом доме стоят от 5 млн до 9 млн рублей. Но их выкупают по более высоким ценам, чтобы скорее освободить и снести дом и начать строить новый зал филармонии.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг сноса «сталинки» длится больше года. Филармония собирается построить на её месте концертный зал. Почти все жильцы пятиэтажки уже клюнули на предложения и продали свои квартиры. Единственной отказавшейся от заманчивой цены остаётся 64-летняя женщина. Пока она отказывается продавать свои собственные квадратные метры.

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