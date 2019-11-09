Москва, , 18:28 — REGNUM Через пути первых двух маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД) — МЦД-1 «Одинцово — Лобня» и МЦД-2 «Нахабино — Подольск» планируется возвести 12 надземных и подземных пешеходных переходов. Об этом сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, это позволит обеспечить не только безопасность передвижения пассажиров, включая маломобильных людей, но и связать между собой городские районы, которые разделены путями железнодорожной дороги.

Он отметил, что особое внимание будет уделяться благоустройству близлежащей территории станций, которую планируется максимально интегрировать в общее городское пространство.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, действующие железнодорожные платформы на маршрутах первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) приведут к единому стандарту: отремонтируют платформы, уложат тактильную плитку, установят лавки и навесы для защиты от осадков, информационные табло, системы голосового оповещения, стойки SOS, навигацию и хорошее освещение.

Читайте ранее в этом сюжете: К запуску МЦД подвижной состав не успеют полностью оснастить «Иволгами»