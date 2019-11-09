Челябинск, 9 ноября 2019, 17:47 — REGNUM В Челябинской области 9 ноября отмечались сильные снегопады. Основной удар снежной стихии пришёлся на южные районы региона, сообщает минддортранс.

Снегопад
Снегопад
Дарья Драй © ИА REGNUM

В Магнитогорске высота сугробов достигала 30−35 см. А в Агаповском районе снег выпал высотой в 50 см.

На дорогах области с ночи работали десятки единиц техники. Местами из-за снежных заносов возникали заторы автотранспорта.

Отметим, последние серьёзные снегопады пришлись на Южном Урале в начале ноября. Тогда дорожные рабочие не везде смогли оперативно устранить их последствия, чем взывали недовольство губернатора Алексея Текслера.