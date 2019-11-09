Еманжелинск, Челябинская область, , 17:18 — REGNUM Повредивший в Еманжелинске колёса более 80 машин гражданн был пьян. Об этом он заявил полицейским, сообщает пресс-служба областного УМВД.

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«Я был в алкогольном опьянении, точно не помню», — сказал задержанный челябинец 1998 года рождения.

По его словам, колёса он прокалывал походным ножом. Ущерб собирается возмещать.

Как сообщало ИА REGNUM, резонансное преступление произошло ночью 26 октября. Утром того же дня десяти автомобилистов увидели, что шины их автомобилей проколоты. На поимку преступника у стражей порядка ушло больше недели. Теперь он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет.

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