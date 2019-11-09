Еманжелинск, Челябинская область, , 17:11 — REGNUM В челябинском Еманжелинске гражданин 1998 года рождения признал свою вину в повреждении колёс более 80 машин. Это следует из видео, которое распространила пресс-служба регионального управления полиции.

Юноша заявил на камеру, что был пьян. Он пообещал возместить пострадавшим гражданам ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, колёса более 80 машин были повреждены ночью 26 октября. Изначально граждане предположили, что к этому причастны владельцы платных автостоянок. Дело получило широкий резонанс. В ситуацию вмешался даже губернатор Алексей Текслер, который попросил представителей полиции найти преступника.

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