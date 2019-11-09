Екатеринбург, , 16:51 — REGNUM В Екатеринбурге под стражу отправлен студент одного из местных колледжей. Его обвиняют в убийстве 15-летней девочки, сообщает пресс-служба свердловского управления СКР.

На аресте настояли следователи. Ранее на месте преступления они проверили показания, которые дал молодой человек. Там же он детализировал свои показания.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка погибла вечером 5 ноября. В ходе драки она была ранена ножом, дошла до дома, откуда её увезли на скорой. В больнице она скончалась. По некоторым данным, оказалось задето сердце.

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