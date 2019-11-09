Москва, , 16:38 — REGNUM Восточный участок Большой кольцевой линии метро (БКЛ) Москвы будет включать в себя двухпутные и однопутные тоннели. Об этом 9 ноября сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам директора АО «Мосинжпроект» Марса Газизуллина, 10-метровые щиты проложат двухпутные тоннели от станции «Текстильщики» до переходной камеры за станцией «Кленовый бульвар», а также на участке между станциями «Текстильщики», «Печатники» и «Нагатинский затон».

«При помощи 6-метровых щитов построена первая часть перегона с однопутными тоннелями между станцией «Текстильщики» и «Нижегородская», — отметил Газизуллин.

«Кроме того, однопутные тоннели будут возведены от переходной камеры за станцией «Кленовый бульвар» до тупиков возле станции «Каширская», — заявил директор АО «Мосинжпроект».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин заявил, что строительство второго участка Некрасовской линии московского метро с четырьмя станциями планируется завершить к 15 декабря 2019 года.

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