Нефтекамск, Башкирия, , 16:05 — REGNUM Власти башкирского Нефтекамска в 20-й раз отказались согласовать проведение митинга против перепрофилирования объекта по уничтожению химических отходов (УХО) в комплекс переработки отходов I и II класса опасности в удмуртской Камбарке, которая находится в 20 км от Нефтекамска. По словам активистов, каждый раз отказы происходят по отработанной схеме.

Какое бы место в городе ни предлагали организаторы протестной акции, власти в отказе указывают, что место уже занято «альтернативным мероприятием». Когда же наступает день и час проведения альтернативной массовой акции, на нее никто не приходит, и выясняется, что организатор отказался от проведения акции.

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По словам активиста Тагира Кагарманова, местные суды также отказывают в проведении митингов и поддерживают позицию администрации города, сообщает «Idel. Реалии» (признано в России иноагентом). Он заверил, что общественники продолжат борьбу и дойдут до Конституционного суда РФ.

Между тем, активисты Нефтекамска организовали сбор подписей против строительства комплекса переработки опасных отходов. До настоящего момента петицию подписали 18 882 человека.

Напомним, в Камбарке к 2023 году планируется построить производственно-технический комплекс по переработке отходов I и II классов опасности (чрезвычайно опасные и высокоопасные отходы) «Камбарка» мощностью 50 тыс. тонн в год. Предельная стоимость строительства оценивается в 5,117 млрд рублей. Проектирование комплекса начнется уже в 2019 году.

Заказчиком перепрофилирования объекта является госкорпорация «Росатом», строительством нового объекта будет заниматься ФГУП «РосРАО».

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Как сообщало ИА REGNUM, комплекс переработки особо опасных отходов в Удмуртии вызывает споры и волнения среди населения, митинги на эту тему проходили уже неоднократно и в Ижевске, и в самой Камбарке. Причем аналогичный резонанс вызывает строительство комплексов и в Саратовской, и в Кировской областях. Активисты регионов, организовавшие сбор подписей против опасных объектов, называют их «заводами смерти». В июле в Нефтекамске уже проходил митинг против строительства комплекса.