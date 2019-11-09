Москва, , 16:03 — REGNUM Отец печально известной стритрейтерши Мары Багдасарян был лишен российского гражданства. Об этом сообщил журналистам его адвокат Давид Кемулария.

Паспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам адвоката, Эльмар Багдасарян получил уведомление из Главного управления МВД России по Москве в котором сказано, что после проведенной проверки, он не считается приобретшим гражданство Российской Федерации в установленном законом порядке. Соответственно и его паспорт гражданина РФ является недействительным.

Теперь Багдасаряну предлагается для урегулирования правового статуса получить разрешение на временное проживание, вид на жительство и обратиться с заявлением о приеме в гражданство.

Однако адвокат Кемулария заявил, что Багдасарян жил в России до 1991 года и имеет право на российский паспорт.

Напомним, что дочь Элмара Багдасаряна — Мара получила широкую известность после того, как стала фигуранткой резонансной истории про «лихачей на Gelandewagen». Мару неоднократно задерживали за злостные нарушения правил дорожного движения. В итоге ее лишили прав.