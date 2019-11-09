Москва, , 16:16 — REGNUM За девять месяцев 2019 года на территории Москвы возвели 46 торгово-бытовых и административно-деловых зданий. Об этом 9 ноября сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Стройка Mos.ru

«До конца года планируется построить еще несколько крупных зданий такого назначения», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, основной объем этой недвижимости возведен за счет частных инвесторов и располагается в местах, где массово проживают горожане.

«Формирование деловой среды и новых точек роста, которое идет параллельно с жилищным строительством, способствует сбалансированному развитию городских территорий», — заявил глава Стройкомплекса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хуснуллин рассказал, что с начала 2019 года в Москве построили 7 школ и 21 детский сад. Еще пять объектов введут в эксплуатацию до конца года.

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