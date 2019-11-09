Рига, , 15:52 — REGNUM Виктор Контузоров зарегистрировавший 24 октября 2019 года в регистре латвийских предприятий Lursoft компанию с названием «Латвийская православная автономная церковь в юрисдикции Константинопольского Патриархата» претендует на 10 приходов Латвийской православной церкви Московского Патриархата — пишет портал press.lv.

Виктор Конторузов приехал в Латвию уже после перестройки. А в 1997 году Собор Латвийской Православной Церкви Московского Патриархата отлучил его от церкви. Акт отлучения признан во всем православном мире. При этом новая религиозная организация пока не признана Константинопольским патриархом. Сам Виктор Конторузов утверждает, что процесс признания уже запущен и он надеется, что скоро его имя появится в числе епископов.

Сейчас он намерен написать письмо адресованное Латвийской Православной Церкви (ЛПЦ), в котором собирается попросить о «восстановлении исторической справедливости и правды». И потребовать 10 из 106 действующих сегодня приходов церкви ЛПЦ Московского Патриархата. Если согласие не будет получено, он намерен обратится в суд.

ИА REGNUM уже писало, что накануне регистрации Конторузовым новой организации телевизионная передача Латвийского телевидения De facto подготовила большой сюжет о возможном конфликте ЛПЦ с Москвой из-за якобы слишком независимой позиции и преклонного возраста (в начале октября месяца владыке исполнилось 80 лет) главы Латвийской Церкви митрополита Александра.

А 6 ноября 2019 года Синод Латвийской Православной Церкви выступил по этому поводу со специальным заявлением, в котором сказано, что любая информация о переходе Латвийской Православной Церкви под юрисдикцию Константинополя является ложью и выдумана недругами православия. Она направлена не только против самой ЛПЦ, но и каждого православного человека в Латвии.