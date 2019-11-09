Донецк, , 15:53 — REGNUM Более 96% жителей Донецкой и Луганской Народных Республик считают виновными в военном конфликте на Донбассе власти Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса, который был проведён Украинским институтом будущего и опубликован 9 ноября в интернет-издании «Зеркало недели».

Майдан Иван Шилов © ИА REGNUM

Опрос проводился с 7 по 31 октября текущего года. Всего методом интервью было опрошено 800 респондентов в ЛНР и 806 в ДНР. Погрешность не превышает 3,2%. По условиям опроса респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Согласно данным опроса, 96,2% жителей ЛНР и ДНР считают, что виновниками военного конфликта в Донбассе являются украинские власти, пришедшие после Майдана, а 79,9% возлагают вину за это на украинские власти до Майдана. 89,2% считают виновными в начале военных действий в ДНР и ЛНР Соединённые Штаты Америки, 85,3% считают, что в создавшемся конфликте виноваты местные активисты Майдана. Еще 76,7% винят в этом Евросоюз.

Напомним, военный конфликт в Донбассе начался после госпереворота на Украине, произошедшего в феврале 2014 года. После этого ДНР и ЛНР объявили о своём неприятии новой власти и провозгласили независимость Республик. В ответ власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию на Донбассе, которая продолжается по настоящее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возрастании доли употребления русского языка на украинском телевидении с 7% до 27%, согласно исследованиям, проведённым аналитическим обозрением «Положение украинского языка в Украине в 2019 году», обнародованные движением «Пространство свободы».

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