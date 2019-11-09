Киев, , 15:35 — REGNUM О нехватке на Украине оборудования для лечения онкологических заболеваний путем облучения, а также о изношенности и устаревании имеющегося оборудования сообщается в сюжете ТСН, опубликованном 8 ноября.

В украинском СМИ сообщается, что порядка 100 тысяч граждан Украины, что составляет около 70% больных онкологическими заболеваниями, требуют радиологического лечения. В качестве примера приводится Александрийский диспансер, в котором радиологический аппарат был приобретен еще при СССР, однако в данный момент в силу отработки ресурса аппаратом, отделение вынуждено закрыться (денег на ремонт аппарата нет).

Кроме того, как отмечается в сюжете, аппарат применяемый в Александрии, является устаревшим (кобальтовая установка), в то время, как в данный момент в медицине используют современные линейные ускорители.

В материале сообщается, что на Украине до сих пор работают в основном устаревшие кобальтовые установки. И такая ситуация в стране повсеместно.

В качестве аргумента приводится тот факт, что даже в Национальном институте рака в эксплуатации имеется всего лишь один современный аппарат для облучения. Нуждающихся в процедурах облучения очень много, и из-за огромных нагрузок на аппарат, он часто выходит из строя. Также сообщается, что таких линейных ускорителей по Украине наберется не более трех десятков с учетом частных клиник. Отмечается, что многие пациенты умирают, не имея возможности получить медицинскую помощь на современном и более точном оборудовании, которого на Украине не хватает.

ИА REGNUM напоминает, ранее в украинском институте рака была проведена проверка, результаты которой продемонстрировали многочисленные нарушения руководства медицинского учреждения.

В украинском Институте рака выявили многочисленные нарушения и недостачу