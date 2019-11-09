Ровно, Украина, , 15:34 — REGNUM Около восьми часов утра 9 ноября в селе Маща Костопольского района Ровенской области раскольники ПЦУ захватили храм Святого Иоанна Богослова, принадлежащий Украинской Православной Церкви. Об этом 9 ноября сообщается на странице сообщества «Ровно. Голос Церкви» в социальной сети Facebook.

В сообщении указано, что храмовое сооружение сторонники ПЦУ «стали брать приступом». Верующие УПЦ вызвали полицию и пришли на к храму для того, чтоб воспрепятствовать захвату.

Однако, как сообщил настоятель храма протоиерей Даниил Ильницкий, когда верующие зашли, то замки с церковных дверей были срезаны, а внутри здания находились люди.

«Руководили захватом два священника ПЦУ, несколько местных молодых активистов и представители какой-то военной группировки, так они представились», — отметил священник.

По словам верующих, полиция не оказала помощь во избежание силового спора между верующими УПЦ и сторонниками ПЦУ.

В данный момент верующие вызвали правозащитника и представителей Сарненской епархии для переговоров.

ИА REGNUM напоминает, ранее сообщалось о захвате храмового сооружения сторонниками ПЦУ в Здолбуновском районе Ровенской области. Отметим, что захваты храмов заметно участились после объединения украинских раскольников в ПЦУ с дальнейшей ее легализацией Константинопольской Православной Церковью.

В Ровенской области раскольники захватили храм