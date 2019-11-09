Посёлок городского типа Крестцы, Новгородская область, , 13:41 — REGNUM Комиссии по оценке ущерба от паводка начнут работу в подтопленных районах Новгородской области с 11 ноября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом сегодня, 9 ноября, заявил губернатор региона Андрей Никитин в Крестцах Новгородской области.

Помощь жителям, имущество которых оказалось утеряно или повреждено в результате паводка, будет оказана из средств областного и районных бюджетов.

«Компенсации тем, кто здесь живет, предоставим за потерянный урожай, за дрова, за какие-то вещи, связанные с домами. Сейчас комиссии все будут смотреть. Опыт у нас такой есть — ЧС в области не первая», — отметил Андрей Никитин.

Читайте также: «Улица смывает течением железные заборы»: как тонут новгородские Крестцы

По его словам, сокращению сроков выплат компенсаций будет способствовать введённый в области режим чрезвычайной ситуации.

«Режим ЧС позволяет быстро принимать решения о выплатах. Если что-то необходимо приобрести, то это можно тоже сделать в ускоренном режиме. Особенно когда это требует, например, восстановление социальных объектов», — подчеркнул новгородский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крестецкий район, а также Демянский и Валдайский районы, наиболее пострадали от ливневых дождей и последующего паводка. Всего последствия стихии затронули 11 районов Новгородской области. Режим ЧС введён в регионе с 6 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: Новгородская область попросит федеральной помощи в расчистке русел рек