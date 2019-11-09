Еманжелинск, Челябинская область, , 12:59 — REGNUM В южноуральском Еманжелинске задержан подозреваемый в повреждении колёс более 80 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Им оказался гражданин 1998 года рождения. Его подозревают в умышленном повреждении чужого имущества. Максимум, что ему «светит» — пять лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября неизвестный проколол колёса больше 80 машин. Преступление вызвало широкий резонанс. Губернатор Алексей Текслер вмешался в ситуацию и потребовал от полиции найти виновных.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция назвала подозреваемого в повреждении 80 машин под Челябинском