Посёлок городского типа Крестцы, Новгородская область, , 12:41 — REGNUM Новгородская область обратится в правительство РФ с просьбой оказать помощь в расчистке русел рек — они находятся в федеральной собственности и вопрос надо решать на этом уровне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом сегодня, 9 ноября, заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, посетивший Крестецкий район.

По его словам, вопрос расчистки русел рек он уже обсудил с заместителем председателя правительства России Виталием Мутко.

«Будем рассчитывать на то, что нам окажут поддержку — прочистят участки русел, где возникают разливы. Для этого требуются, конечно, проекты. Но давно пора надо было начинать», — заявил глава региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на необходимость провести в регионе работу по расчистке русел рек, укрепить береговую линию, подготовить дренажные системы к пропуску вод указал 8 ноября глава МЧС России Евгений Зиничев в Демянске Новгородской области. Министр подчеркнул, что «это стоит денег, но это значительно дешевле, чем каждый год вкладываться в ликвидацию последствий подтоплений».

Читайте также: Глава МЧС о новгородском наводнении: «Не первый раз, пора делать выводы»

Напомним, с 6 ноября в Новгородской области действует режим чрезвычайной ситуации. По данным на 8 утра 9 ноября в регионе подтопленными остаются 35 населённых пунктов в десяти районах: в воде ещё 69 жилых домов, в которых проживает 119 человек, в том числе 13 детей, и 623 приусадебных участка. Повреждено 28 участков дорог, 11 деревянных переправ, отсутствует проезд к 13 населённым пунктам в шести районах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Великом Новгороде объявили сбор помощи пострадавшим от паводка