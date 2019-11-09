Киев, , 13:11 — REGNUM Чиновники Киевской городской государственной администрации совместно с должностными лицами коммунальных и частных предприятий намеревались присвоить значительную сумму с 1 млрд. гривен, которые были выделены на строительство большой окружной дороги. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе расследования данного дела, как сообщили в СБУ, в Киеве проводились обыски в офисе адвокатского объединения, которое представляет интересы одной из коммерческих структур, принимавших участие в проекте. Цель обысков — обнаружить документацию и иные доказательства, которые подтверждают противозаконные действия чиновников КГГА.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель мэра Днепропетровска Михаил Лысенко был задержан по подозрению в присвоении средств при строительстве городского моста. Однако позже, как сообщили СМИ, чиновник был отпущен на свободу под залог, так и не попав в СИЗО.

Заместитель мэра Днепропетровска арестован за расхищение средств