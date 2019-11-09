Вашингтон, , 13:07 — REGNUM Часть пользователей социальной сети Instagram в США в середине ноября присоединится к тестированию дизайна со скрытым количеством «лайков» под публикациями. Об этом сообщает The Verge.

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Генеральный директор социальной сети Instagram Адам Моссери рассказал о планах по расширению географии тестирования нового на конференции WIRED25. Он отметил, что дизайн со скрытым количеством «лайков» уже тестируется в некоторых странах, включая Бразилию, Канаду и Японию. В середине ноября к тестированию такого дизайна присоединятся и некоторые пользователи Instagram из США.

Моссери объяснил, что такое изменение направлено преимущественно на молодых людей, которые могут воспринимать социальную сеть как «гонку за количеством лайков», и болезненно переживать недостаточное количество положительных оценок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года администрация Instagram начала тестирование дизайна социальной сети без отображения общего количества «лайков» под опубликованными фотографиями в Канаде.

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