Киев, , 10:19 — REGNUM Более 5% киевлян имеют значительную задолженность по коммунальным платежам. Об этом 8 ноября на брифинге заявил генеральный директор коммунального концерна «Центр коммунального сервиса» Андрей Щербина.

Чиновник отметил, что по столице Украины число должников составляет 50 тысяч лицевых счетов, а по некоторым счетам сумма долга достигает сотен тысяч гривен и люди отказываются составлять договора о реструктуризации долга.

Щербина подчеркнул также, что уровень погашения задолженности по коммунальным платежам составляет 80%. И в основном исправно оплачивают счета за коммунальные услуги пенсионеры и лица, получающие льготы, отметил чиновник.

Вместе стем, Щербина подчеркнул, что около 5% потребителей вообще не оплачивает услуги ЖКХ и на этих потребителей приходится порядка 60% всей задолженности киевлян.

Щербина также отметил, что в случае отсутствия реакции должника на призывы оплатить задолженность по коммунальным платежам, при сознательном накапливании долга по оплате счетов ЖКХ, или если должник не обращается за помощью (например, не заключает договор о рассрочке платежа с «Центром коммунального сервиса» — ИА REGNUM), то в этом случае дело может быть передано в суд.

Как отметил чиновник, суд может вынести соответствующее решение — от запрета выезда за границу до ареста движимого и недвижимого имущества.

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