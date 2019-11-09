Москва, , 09:35 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рекомендует менять губки для мытья посуды как минимум раз в неделю. рекомендации были опубликованы сегодня, 9 ноября, на сайте ведомства.

Мытье посуды

Дело в том, что губки для мытья посуды и пространство вокруг нее мгу содержать около 360 видов бактерий. По сути, кухонная губка может быть в 200 тыс. раз грязнее, чем сиденье унитаза.

Кухонные губки содержат дрожжи и плесень, а также колиформные бактерии, приводящие к острым кишечным инфекциям. Кроме того, в губках находят стафилококковые бактерии.

При этом опасные бактерии также собираются на раковинах, столещницах, а также разделочных досках, холодильниках и множестве кухонных принадлежностях, таких как полотенце и тряпки, ну и конечно мусорные ведра, мясорубки, комбайны, блендеры и миксеры.

Чтобы избежать инфекций, все нужно тщательно мыть дезинфицирующими средствами. Помытые поверхности следует насухо вытирать. Кухонное полотенце следует стирать раз в неделю, а мусорное ведро мыть ежемесячно с использованием хлорсодержащих средств.