Сан-Франциско, США, , 07:34 — REGNUM Работы по созданию портрета шведской девочки Греты Тунберг начаты аргентинским художником Кобре на стене одного из зданий Сан-Франциско, 9 ноября сообщает портал SFGate.

Грета Тунберг Иван Шилов © ИА REGNUM

Здание, на котором будет нарисована 16-летняя экоактивистка, расположено рядом с площадью Юнион-сквер. По замыслу организаторов акции, рисунок с изображением Тунберг будет напоминать прохожим о защите окружающей среды.

Художник намеревается закончить работу по созданию портрета на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября по призыву Греты Тунберг в Ванкувере на экологическую акцию собралось около 10 тысяч человек.

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