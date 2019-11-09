Вашингтон, , 07:26 — REGNUM Содержание ацетата витамина Е в жидкостях для вейпов могло привести к смерти курильщиков электронных сигарет, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Исследователи центра, изучая причины смерти вейперов в Соединенных Штатах, взяли пробу жидкости из легких у 29 больных. Во всех пробах был обнаружен ацетат витамина Е. Также в 82% взятых образцов обнаружили тетрагидроканнабиол, в 62% проб — никотин. Центр предполагает, что именно ацетат витамина Е мог вызывать болезни у курильщиков электронных сигарет.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре число погибших в результате легочных заболеваний, вызванных курением вейпов, в Соединенных Штатах достигло 37 человек. Общее число курильщиков, обратившихся к врачу, у которых были выявлены заболевания легких достигло 1888 человек.

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