Красноярск, , 07:30 — REGNUM Два скрытых рейда с целью выявления и пресечения наиболее опасных нарушений правил дорожного движения проведут в Красноярске в наступившие выходные сотрудники ГИБДД. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Полицейские на гражданских автомобилях без опознавательных сигналов будут выявлять водителей, выезжающих на встречную полосу движения в нарушение ПДД. По мнению дорожных полицейских, водители «менее сконцентрированы и бдительны на дорогах», когда не наблюдают патрульных автомобилей.

В одном из районов краевой столицы также пройдёт рейд «нетрезвый водитель» — проверяться будет каждый проезжающий мимо сотрудников ГИБДД водитель.

Напомним, за выезд на встречную полосу движения водителю назначается штраф 5 тыс. рублей. За вождение в состоянии алкогольного опьянения сумма штрафа достигает 30 тыс. рублей, при одновременном лишении прав на 2 года. Повторные нарушения грозят водителю уголовной ответственностью.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярский край занимает второе место после Москвы по размеру среднего платежа за штраф — 579 рублей.

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