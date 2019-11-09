Токио, 9 ноября 2019, 06:45 — REGNUM Путешественница из Японии посетила Сахалин и удивилась отсутствию указателей на японском языке, сообщает газета The Asahi Shimbun.

Японские туристы на Курильских островах
Японские туристы на Курильских островах
Sakhalin.gov.ru

Туристка была очень впечатлена достопримечательностями острова, однако удивилась отсутствию указателей и вывесок на японском языке.

«Когда прилетаешь, вокруг одни русские. Я думала, что будут вывески на японском, но оказалось, что все надписи — на русском», — посетовала она.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября пилотная группа японских туристов посетила Курильские острова. Визит состоялся в рамках туристических обменов.

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