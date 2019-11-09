Красноярск, , 07:08 — REGNUM В Сибирском федеральном университете (СФУ) в Красноярске стартуют бесплатные курсы повышения квалификации для всех желающих. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба СФУ.

Сибирский федеральный университет

В создании семнадцати образовательных программ, предлагаемым университетом как специалистам, так и любым желающим, принимали участие 7 институтов СФУ. Диапазон тем — от повышения квалификации бухгалтеров до цифровой безопасности и психологии детей раннего возраста.

Продолжительность большинства курсов — 72 часа. Занятия будут проходить в смешанном формате, в аудиториях университета и дистанционно, онлайн.

Университет выдвигает одно ограничение для потенциальных слушателей курсов — необходим диплом о высшем образовании. Прошедшим обучение будет выдан официальный документ о повышении квалификации.

Ознакомиться с программами и записаться на курсы можно на сайте Факультета повышения квалификации преподавателей СФУ до 15 ноября 2019 года.

Число мест ограничено, уже сейчас на ряд программ запись завершена. В числе таких популярных программ: «Профилактика негативных явлений в молодёжной среде: психолого-правовые и технологические аспекты».