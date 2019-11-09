Красноярск, , 05:47 — REGNUM Красноярский пингвин Немо из парка флоры и фауны «Роев ручей» прошёл обследование в Новосибирске. Об этом 9 ноября сообщает региональный портал newslab.ru.

Пингвин (сс) Rigelus

По информации из пресс-службы парка, некоторое время назад у очкового пингвина Немо заметили ухудшение здоровье — повторяющиеся неврологические приступы.

Компьютерную и магнитно-резонансную томографию птице можно было сделать только в Новосибирской клинике, куда Немо и был доставлен ветеринарным врачом парка «Роев ручей» Екатериной Булыгиной на автомобиле.

Сообщается, что серьёзных нарушений здоровья у пингвина не найдено, он проходит лечение и дополнительные обследования.

Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» открыт 15 августа 2000 года на территории заповедника «Столбы». В парке содержится более 500 животных, почти 200 видов рептилии и птиц.

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