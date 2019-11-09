Хабаровск, , 04:40 — REGNUM Денис Лисов с тремя дочерьми утром 9 ноября прилетел в Хабаровск. О прибытии рейса из Москвы с семьёй, ранее бежавшей в Россию от органов ювенальной юстиции Швеции, сообщается на сайте аэропорта.

Предполагается, что Лисовы в первую очередь поедут в село Скворцово к родственникам. О готовности оказать семье необходимую помощь также заявили власти края.

По словам Лисова, в первую очередь он будет заниматься оформлением документов, устройством детей в образовательные учреждения и собственным трудоустройством. Также он сообщил журналистам, что семья располагает в Хабаровске собственной квартирой, хотя и небольшой.

Напомним, Денис Лисов бежал в Россию из Швеции вместе с тремя дочерьми — двенадцати, шести и четырех лет — после того, как дети были изъяты из семьи и помещены в приёмную семью ливанского происхождения.

Подробнее о злоключениях семьи Лисовых за рубежом можно прочитать в материале ИА REGNUM, опубликованном 3 ноября.

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