Париж, , 03:24 — REGNUM Французская актриса Катрин Денёв успешно восстанавливается после инсульта, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники в окружении артистки.

«Она хорошо реагирует на лечение. Масштаб инсульта был действительно ограниченным», — сообщает агентство.

Отмечается, что Денёв в результате инсульта не потеряла моторные функции и ее восстановление проходит успешно. В настоящее время актриса проходит дополнительное обследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября французскую актрису Катрин Денёв госпитализировали в тяжелом состоянии по причине ишемического нарушения кровообращения. По словам ее родственников, этот процесс незначителен и обратим.

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