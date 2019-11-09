Москва, , 02:53 — REGNUM Экспресс-диагностику диабета и определение уровня холестерина в крови можно теперь сделать на аппарате, устанавливаемом в торговых центрах. Об этом 9 ноября сообщает газета «Известия».

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По информации руководителя проекта Health Monitor Максима Дведенидова, человеку достаточно «подуть в трубочку», после чего «выдыхаемый в нее воздух попадет в камеру с тлеющим электрическим разрядом, который реагирует на смесь и позволяет определить ее состав с помощью масс-спектрометра».

В настоящее время аппарат может определить только два заболевания. Например, повышенная концентрация ацетона предполагает наличие у человека диабета, а изопрена — предупреждает о высоком уровне холестерина.

Поскольку аппарат способен анализировать концентрации десятков газов, по мере развития методики перечень диагностируемых заболеваний будет увеличиваться.

По мнению президента Российской диабетической ассоциации Михаила Богомолова, несмотря на то, что повышение концентрации ацетона в выдыхаемом воздухе может быть вызвано не только диабетом, но и другими причинами, например похмельем, выявленное отклонение от нормы «однозначно является поводом для обращения к врачу».

Отечественные газоанализаторы для супермаркетов уже экспортируются в США, Китай, Германию, Чехию, Бельгию, Италию и некоторые страны Африки.

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