Тбилиси, , 02:49 — REGNUM Во время акций протеста, которые проходили 8 ноября в Тбилиси и Батуми в связи с показом фильма шведского режиссера грузинского происхождения Левана Акина «А потом мы танцевали», задержано в общей сложности 27 человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД Грузии.

По информации министерства, все кинопоказы, которые были запланированы на этот день в 6 кинотеатрах двух городов Грузии, прошли в назначенное время, но на фоне акций протеста, участники которых пытались не допустить зрителей в кинотеатры, сорвать показ фильма. Для предотвращения возможных эксцессов в обоих городах были мобилизованы силы полиции и спецназа.

За различные нарушения, в частности, неподчинение законным требованиям полиции и хулиганство, в столице Грузии были задержаны 24 нарушителя правопорядка, в Батуми — 3. По 4 фактам с признаками уголовного преступления начато расследование. В частности, на территории у кинотеатра «Амирани» было совершено нападение на гражданку Анну Субелиани, активную участницу всех акций протеста последнего периода, которые были, в том числе, связаны и с визитом в Грузию Сергея Гаврилова. На этот раз она пыталась пройти в кинозал на просмотр фильма. Полиция установила личность напавшего на активистку гражданина и задержала его на месте.

Физические оскорбления были нанесены политику, республиканцу Давиду Бердзенишвили, которому также не удалось попасть в кинотеатр на просмотр фильма. Ограждая его от нападавших участников акции, полиция усадила Бердзенишвили в автомобиль и отправила подальше от осажденной митингующими территории. Расследование по данному факту ведется по статье 126-ой УК Грузии — о насилии.

Во время акций протеста пострадали двое сотрудников полиции. По факту нападения на них возбуждено уголовное дело по статье 3531 УК Грузии (нападение на полицейского или другого представителя власти). По факту повреждения автомобиля МВД расследование ведется по статье 187-ой УК Грузии (повреждение или уничтожение вещи).

Напомним, что акции протеста против показа в Грузии фильма на тему мужеложества устроило движение «Грузинский марш», представляющее себя защитником национальных грузинских традиций.

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