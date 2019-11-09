Москва, , 00:54 — REGNUM Резкие высказывания о руководстве и жителях Советского союза сделал руководитель государственной корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», опубликованном на YouTube.

По мнению Чубайса, советские граждане были лентяями, а первопричиной этого было крестьянство. Кроме того, в Советском союзе все было построено на лжи, и все это знали за исключением «нескольких тысяч идиотов». По словам главы «Роснано», вина за происходящее лежала на поздней советской власти.

Напомним, Анатолий Чубайс является одним из идеологов либеральных экономических реформ 90-х годов в России.