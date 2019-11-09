Сантьяго, , 14:38 — REGNUM В Университете Чили началось обсуждение новой конституции, являющейся одним из требований протестующих против правительства Себастьяна Пиньеры. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Ректор Университета Эннио Вивальди заявил, что «с гражданами необходимо обсудить данный вопрос». Он объяснил, что чилийцы «должны быть уверены в том, что институты со всей серьёзностью подойдут к их мнениям».

В данном обсуждении примут участие более 50 тысяч студентов, учёных и работников вуза. Каждый получит возможность проголосовать за или против новой конституции. Обсуждение продлится до 13 ноября.