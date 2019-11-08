Великий Новгород, , 23:54 — REGNUM В Новгородской области на территориях районов, пострадавших от паводка, состояние инфекционной заболеваемости находится в пределах среднемноголетних значений: роста заболеваемости, в том числе острыми кишечными инфекциями и острыми респираторными заболеваниями, не зарегистрировано. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 8 ноября, в управлении Роспотребнадзора по Новгородской области.

Ведомство проводит профилактические мероприятия по сохранению стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки в зоне ЧС.

На контроле управления находятся пять пунктов временного размещения людей, из которых пока востребован один — гостиница в Крестецком районе, где размещены 14 человек, в том числе шесть детей. В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что питьевой режим и питание там обеспечены.

Напомним, вода в подтопленных районах Новгородской области к вечеру 8 ноября начала спадать, но в зоне подтопления находятся ещё 34 населённых пункта в десяти районах. В воде остаются 69 жилых домов, в которых проживают 119 человек, а также 623 приусадебных участка.

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