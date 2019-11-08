Киев, , 23:57 — REGNUM Основателю компании Alibaba Group Джеку Ма присвоено звание почётного профессора Национальной музыкальной академии Украины, сообщили 8 ноября на официальной странице академии в социальной сети Facebook.

На встрече с китайским предпринимателем присутствовали студенты консерватории, исполнившие гостю песню «Многая лета!».

Напомним, Ма возглавляет список самых богатых людей Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с предпринимателем встретился президент Украины Владимир Зеленский, который предложил ему инвестировать в Украину.

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