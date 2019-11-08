Копенгаген, , 23:39 — REGNUM О причастности датского террориста Базила Хассана к теракту, в результате которого над Синаем 31 октября 2015 г. взорвался следовавший в Санкт-Петербург лайнер, заявил обвиняемый Халед Хаят, передаёт 8 ноября Датское радио.

Хаят, являющийся членом группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что Хассан активно участвовал в организации теракта. Назвал Хаят и другого пособника — своего брата Терека.

Напомним, в результате теракта 31 октября 2015 года погибли 224 человека, семь из которых — члены экипажа. На борту находились 192 взрослых пассажира и 25 детей, причём самому младшему было десять месяцев.

Большинство пассажиров были российскими гражданами, также в самолёте летели четверо украинцев и один белорус. Ответственность за теракт взяла группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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