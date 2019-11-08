Санкт-Петербург, , 23:27 — REGNUM Директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алла Лалетина обратилась в суд с иском против пользователя социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан в Красносельский районный суд Санкт-Петербурга.

Как следует из искового заявления, пользователь Александр О. разместил в сети информацию о том, что руководитель департамента Ростеха якобы обвиняется в краже коллекционного вина.

Лалетина сочла данную информацию порочащей её деловую репутацию. В иске она требует признать публикацию ответчика несоответствующей действительности и обязать его удалить свой пост. Каких-либо требований материального характера истец к ответчику не предъявляет.