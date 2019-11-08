Саратов, , 23:24 — REGNUM Саратовский журналист Сергей Вилков признан невиновным по уголовному делу о клевете, передаёт 8 ноября интернет-газета «Четвёртая власть».

«Уголовное дело в отношении Сергея Вилкова прекратить в связи с отсутствием в его действиях состава преступления», — заявила судья судебного участка №1 Фрунзенского района Саратова Юлия Павлова.

Дело в отношении сотрудника СМИ было возбуждено в далёком 2015 году. Депутат Саратовской областной думы и бизнесмен Сергей Курихин посчитал, что в публикациях Вилкова, упоминавших криминальные эпизоды 90-х годов, есть порочащие его сведения.

Журналисту инкриминировали совершение преступления по части 5 статьи 128.1 УК РФ (Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления). В 2017 году Вилков был оправдан в суде, однако после обращения в кассационную инстанцию дело вернулось на новое рассмотрение.

Примечательно, что на заседании суда 8 ноября с ходатайством о полном отказе от обвинения Вилкова выступил прокурор Андрей Сухоручкин. Он уверен, что в действиях автора публикаций отсутствует состав преступления.