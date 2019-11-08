Сеул, , 22:04 — REGNUM Правительства Южной Кореи и России договорились установить детекторы радиации на пассажирские паромы. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство иностранных дел Республики Корея.

Причиной подобного шага стало решение Токио о сбросе радиоактивной воды с разрушенной АЭС «Фукусима» в Тихий океан, где пролегает маршрут пассажирских паромов, связывающих Южную Корею и Россию. Ранее Сеул уже заявлял резкий протест планам правительства Японии, предупредив об опасности уничтожения целой экосистемы их-за поражения радиацией. В данном районе запрещена рыбная ловля и разведение рыб; также проверяется уровень радиоактивного заражения проверяется у всех продуктов, импортируемых из Японии; в августе был запрещён ввоз 5 тонн японской пищевой продукции.

В Сеуле убеждены, что радиоактивное заражение морской воды в районе пролегания маршрута парома может угрожать жизням и безопасностям пассажиров. Счетчики Гейгера позволят предотвратить заражение пассажиров.