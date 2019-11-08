Лондон, , 21:51 — REGNUM Высокий суд Лондона отклонил иск бывшей супруги российского бизнесмена Владимира Потанина Натальи к бывшему супругу в рамках процесса о разделе имущества. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает Bloomberg.

Ранее британские СМИ сообщили, что Наталья Потанина подала иск к бывшему мужу на 5,8 млрд фунтов стерлингов. В британских СМИ назвали этот процесс «самым крупным бракоразводным процессом за всю историю Лондонского суда».

Однако судья Джонатан Коэн иск Натальи Потаниной отклонил. Судья Коэн заявил, что российские суды уже должным образом рассмотрели вопрос о разделе имущества между бывшими супругами. Кроме того, судья Коэн заявил истице, что Лондон не должен становиться «туристическим направлением» для тех, кто разводится и пытается поделить имущество.

«Если позволить этому иску пройти дальше, то, по сути, не существует предела бракоразводному туризму», — сказал судья Коэн.

Но Наталья Потанина собирается обжаловать решение Высокого суда Лондона.

Напомним, что Потанины официально развелись в феврале 2014 года после 30 лет совместной жизни. В 2017 году Потанина подала иски в Пресненский суд Москвы на 217 и 849 млрд рублей. Суд, однако, требования Потаниной отклонил, так как сроки давности истекли. Апелляция Натальи Потаниной была отклонена.