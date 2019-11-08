Копенгаген, , 21:23 — REGNUM Совет климата Дании призвал правительство Дании немедленно ввести пошлины на авиаперелеты. Орган предлагает не дожидаться принятия закона о климате или появления каких-либо международных соглашений по этому вопросу.

«Мы просто-напросто должны что-то предпринять в отношении авиакомпаний и их влияния на состояние окружающей среды», — заявил председатель Совета Петер Мёллгор. В рекомендации правительству говорится, что цены на авиабилеты относительно недорогие, в том числе потому, что не существует никаких налогов на авиаперелеты, а горючее топливо не облагается той пошлиной, которая действуют в отношении других видов топлива. Парадокс, согласно Совету, заключается в том, что именно авиаперелеты являются наиболее «грязным» способом передвижения. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Именно поэтому Совет климата предлагает последовать примеру соседних стран — Швеции, Норвегии и ФРГ — и также ввести пошлину на авиабилеты. «Разумеется, это было бы гораздо эффективней, если бы эта мера принималась в рамках международного соглашения под эгидой ООН или ЕС. Однако в условиях отсутствия подобных договоров Дания должна самостоятельно предпринять этот шаг», — отметил Мёллгор.