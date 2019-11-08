Екатеринбург, , 21:01 — REGNUM Дворец культуры «Химмаш» в Екатеринбурге будет передан в городскую собственность в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как заявил мэр Александр Высокинский депутатам гордумы, сейчас проходит процесс передачи здания в собственность муниципалитета.

«Дворец культуры для микрорайона — это центр притяжения, где выросло не одно поколение химмашевцев», — сказал Высокинский.

Объект полностью передадут в муниципальную собственность в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дворец культуры могли снести. ДК находился в частной собственности. Однако после просьб общественности мэр Екатеринбурга пообещал, что объект передадут в собственность города.

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