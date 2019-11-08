Мурманск, , 20:42 — REGNUM Галина Калашникова из города Апатиты Мурманской области стала обладательницей гранта проекта «Зеленая химия для жизни». Это второй случай в истории, когда грант присуждают представительнице России

Тема, актуальная для всего мира

Сегодня в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась церемония вручения этих престижных наград.

«Мы (авторский коллектив, который работал над проектом — Прим. Ред,) рады, что можем получить дополнительную поддержку для продолжения нашей работы, — призналась научный сотрудник Центра наноматериаловедения Кольского научного центра РАН Галина Калашникова. — Эта тема актуальна для всего мира, ей занимаются несколько университетов в разных странах».

Проект Калашниковой называется «Разработка универсального и экологически чистого метода гранулирования синтетических титаносиликатных материалов, созданных на основе отходов региональных обогатительных и металлургических заводов».

«У этих материалов есть интересные сорбционные свойства, — разъясняет Галина. — Поэтому их можно применять для очистки жидких радиоактивных отходов и сточных вод больших производств, главным образом от тяжелых и цветных металлов. Еще одна область применения — медицина. Некоторые титаносиликатные материалы можно применять для производства различных противосудорожных препаратов».

Галина и ее коллеги работают над методом гранулирования этих сорбентов.

«Сейчас мы получаем порошки, а для производства необходимы соединения, которые имеют форму гранул, — говорит Калашникова. — В лаборатории работа может проводиться на порошках. Но если речь идет об очистке сточных вод промышленного предприятия, то работать с порошком затруднительно — его не удобно транспортировать, он попадает в сточные воды».

Важно, что и сами сорбенты создаются из отходов промышленных производств. Это, во-первых, позволяет решить проблему утилизации, во-вторых, делает их дешевыми.

Выигранную сумму — 30 тысяч долларов — Калашникова и коллеги планирует потратить на приобретение оборудования, необходимого для продолжения исследования, реактивы и повышение квалификации коллектива.

В этом году на участие в грантовой программе было подано 114 заявок от ученых из 43 стран. Среди претендентов было пять россиян.

Всего же за 6 лет международное научное жюри рассмотрело более 700 заявок на грант от ученых из 120 стран мира. С учетом церемонии, которая состоялась сегодня, обладателями грантов программы «Зеленая химия для жизни» стали уже 41 молодой ученый из 29 стран.

Кстати, россиян среди победителей всего двое. За три года до Галины Калашниковой, в 2016-м, обладателем гранта стала Алсу Ахметшина. Ученая из Нижегородского Государственного технического университета представила новые газоразделительные мембраны на основе полимерных ионных жидкостей. Сегодня мембранные и ресурсосберегающие технологии, разработанные Алсу и ее коллегами по университету, широко используются в отечественной промышленности

Все страны могут участвовать

Церемония вручения грантов «Зеленая химия для жизни» прошла уже в шестой раз. В этом году награды получили семь проектов из Бангладеш, Зимбабве, Египта, Испании, Мексики и России.

Наряду с Галиной Калашниковой поддержку своим исследованиям получат Хесус Кампос Мансано из Испании, Мария Антоньета Фернандес-Эррера из Мексики, Абу-Ашвакир Сахиб из Бангладеш, Вильберт Мтанги из Зимбабве и два исследователя из Египта — Сара Абдель Абдель Габер и Хамди Мамун Абдель-Гафар Хефни. Все работы молодых ученых-участников престижного конкурса посвящены инновационным технологиям в области зеленой химии.

«Из года в год мы видим, как растет количество и качество проектов, — отметила член Международного научного жюри и паст-Президент IUPAC Наталия Тарасова, — Это значит, что программа «Зеленая химия для жизни» успешно справляется со своей основной миссией — поощряет в среде молодых ученых мышление, ориентированное не на сиюминутный успех, а на объективную оценку влияния разрабатываемых химических процессов и технологических решений научной работы на окружающую среду. Очень радует тот факт, что у многих конкурсантов список научных работ, опубликованных в высокорейтинговых журналах, исчисляется десятками. Уверена, что гранты, предоставленные победителям, помогут воплощению их научных проектов в жизнь».

«Зеленая химия для жизни» несет важную миссию — она пропагандирует верные этические принципы, на которых должен строиться научный прогресс человечества. Совместными усилиями мы распространяем ценности, которые гарантируют служение науки общему благу — устойчивому развитию планеты», отметила заместитель генерального директора ЮНЕСКО по науке Шамила Нейр-Бедуэлле. Она подчеркнула, что программа ЮНЕСКО, IUPAC и ФосАгро эффективно мотивирует молодых ученых разрабатывать зеленые технологии.

Особое внимание к проблеме фосфогипса

По традиции, один из грантов предназначался для исследования, касающегося использования фосфогипса — побочного продукта, вырабатываемого предприятиями химической промышленности. В этот раз награду взял химик Абди Мааммун Абдель-Гафар из Египта. Его работа называется «Использование фосфогипса для связывания иммобилизации тяжелых металлов в загрязненных почвах и извлечение полезных материалов».

«Как ученые, мы не должны жалеть усилий, пытаясь превратить препятствия в возможности, — считает ученый. — Мы должны использовать наши знания, чтобы превратить вызовы в новое решение для восстановления почвы, и превратить фосфогипс в полезный материал».

Специальный грант за исследования в области переработки и вторичного использования фосфогипса был учрежден по инициативе компании «ФосАгро» в 2016 году. На данный момент три проекта в этой сфере получили гранты на продолжение исследований.

В основе международной программы — российская инициатива

В основе проекта лежит инициатива Андрея Г. Гурьева, заместителя председателя совета директоров ФосАгро, с которой он выступил в январе 2011 г. во время официальной церемонии открытия Международного года Химии. В марте 2013 года российская компания подписала с ЮНЕСКО и Международным союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC) Соглашение о партнерстве и учреждении программы грантов.

«Глобальные вызовы, стоящие перед человечеством, требуют глобального ответа. Пусть программа «Зеленая химия для жизни» станет примером объединения усилий бизнеса, науки, власти, международных организаций ради благополучия будущих поколений», — отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей А. Гурьев. Он подчеркнул, что компания сделала приверженность устойчивому развитию приоритетом своей долгосрочной стратегии, и интегрирует Цели устойчивого развития ООН во все бизнес-процессы. В рамках Глобального договора ООН «ФосАгро» получила LEAD-статус, который говорит о вкладе компании в достижение Целей устойчивого развития.

ФосАгро, чьи удобрения не содержат концентраций тяжелых металлов, а значит обеспечивают экологичность производимой сельхозпродукции и не приводят к загрязнению почв, стала партнером Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Вместе с ФАО ФосАгро поддерживает создание сети почвенных лабораторий, позволяющих изучать и сохранять плодородные почвы, а также оценивать качество и безопасность удобрений. В рамках программы фермеров будут обучать эффективным методам землепользования.

Успех программы, ее растущая популярность в научной среде подвигли Юнеско и ФосАгро к решению и продлении срока ее действия. Рассчитанный вначале на 5 лет проект в феврале этого года был продлен еще на три года. Взнос ФосАгро в реализацию проекта составит к 2022 году почти 2,5 миллиона долларов.

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