Стокгольм, , 20:41 — REGNUM Американский рэпер A$AP Rocky проведет свой концерт в Швеции — спустя лишь пять месяцев после судебного разбирательства с его участием.

В июле 2019 года певец был временно заключен под стражу и осужден за применение насилия на территории Швеции; теперь же рэпер возвращается, чтобы дать концерт в Стокгольме в декабре. Организатор события Live Nation в сообщении СМИ заявил: «После огромной поддержки со стороны фанатов рэпер согласился вновь вернуться в Швецию». Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

В ночь со 2 на 3 июля 30-летний певец, а также трое других молодых людей, был задержан в шведской столице за драку. 5 июля суд избрал в качестве меры пресечения временное заключение под стражу троих задержанных, в том числе и A$AP Rocky. Впоследствии рэпер получил условный тюремный срок.

Данный инцидент вскоре вышел за пределы Швеции. 20 июля президент США Дональд Трамп связался с премьер-министром Стефаном Лёфвеном и попросил отпустить рэпера. Глава шведского правительства, в свою очередь, заявил, что перед законом все равны.