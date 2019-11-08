Стокгольм, , 20:44 — REGNUM Шведские археологи обнаружили остатки двух военных кораблей 17 века вблизи Стокгольма. Ученые считают, что один из затонувших кораблей является одной из трех частей знаменитого шведского королевского судна «Васа».

На пресс-конференции 8 ноября Джим Ханссон рассказал, что при ведении поисков у Ваксхольма, где, как известно, происходили многие морские сражения, ученые натолкнулись на черные деревянные конструкции, выступающие со дна моря на 5−6 метров. Размеры одной из находок позволили археологам предположить, что она является кораблем-близнецом королевского корабля «Васа», который в свое время являлся крупнейшим в шведском флоте. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

На вопрос о том, почему эти корабли не были обнаружены раньше, один из археологов ответил, что вести работы в Ваксхольме очень трудно из-за течения. Помимо этого, долгое время действовал запрет на археологические раскопки в этом районе.