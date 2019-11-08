Стокгольм, , 20:39 — REGNUM В Швеции в настоящее время составляется новый план школьного обучения, в котором, вероятно, заменят предмет, на котором ученики разучивают слова национального гимна и наиболее известные псалмы. Новый план должен быть опубликован в декабре 2019 года.

Ряд шведских политиков, среди которых представитель партии «Умеренных» Кристина Аксен Олин, призывает оставить этот предмет. «Уровень подготовки по предметам, связанным с нашей истории, падает. Важнейшие вещи, которые обеспечивают единство нации, исчезают», — заявила Аксен Олин. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Представители органа, ответственного за разработку школьного плана, ответили на критику тем, что разучивание гимна является само собой разумеющимся и что вне зависимости от того, какой альтернативный предмет будет введен, гимн в школах останется.