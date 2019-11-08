Киев, , 20:24 — REGNUM Сотрудники генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) проводят обыски в министерстве юстиции Украины и государственном предприятии «Национальные информационные системы», сообщили 8 ноября в пресс-службе ГПУ.

Правоохранителей интересует информация обо всех фактах незаконного вмешательства в автоматизированную систему баз данных единых и государственных реестров.

«Во время досудебного расследования генеральной прокуратурой получена информация о многочисленных фактах деятельности так называемых «чёрных регистраторов» о незаконном снятии обременений, перехода прав собственности на объекты недвижимого и движимого имущества, изменения корпоративных прав предприятий и т. д.», — рассказали в пресс-службе.

Представители ГПУ получили постановление суда, которое предоставляет правоохранителям доступ к соответствующим вещам и документам. Процессуальные действия проходят при содействии сотрудников министерства юстиции и работников «Национальных информационных систем».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что рейдерам практически удалось захватить здание, принадлежащее Верховной раде и расположенное рядом с центральным офисом министерства юстиции Украины.

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