Киев, 8 ноября 2019, 20:24 — REGNUM Сотрудники генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) проводят обыски в министерстве юстиции Украины и государственном предприятии «Национальные информационные системы», сообщили 8 ноября в пресс-службе ГПУ.
Правоохранителей интересует информация обо всех фактах незаконного вмешательства в автоматизированную систему баз данных единых и государственных реестров.
Представители ГПУ получили постановление суда, которое предоставляет правоохранителям доступ к соответствующим вещам и документам. Процессуальные действия проходят при содействии сотрудников министерства юстиции и работников «Национальных информационных систем».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что рейдерам практически удалось захватить здание, принадлежащее Верховной раде и расположенное рядом с центральным офисом министерства юстиции Украины.
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