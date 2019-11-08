Приштина, , 20:21 — REGNUM 8 ноября исполняющий обязанности министра образования Косово Шучури Бютючи сообщил, что под давлением студентов постановление министерства образования, молодежи и спорта, вводившее новый порядок получения стипендий по конкурсу, было отменено, хотя сам чиновник считал его верным.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, чтобы добиться этого, косовские студенты провели несколько акций протеста под открытым небом, несмотря на плохую погоду.

С помощью протестов студентам удалось добиться того, чтобы стипендию получали все учащиеся высших заведений.

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