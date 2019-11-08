Москва, , 20:05 — REGNUM Новый иск против экс-главы Серпуховского района (Московская область) Александра Шестуна будет направлен Генпрокуратурой РФ в Серпуховский городской суд, передаёт 8 ноября РБК.

Уточняется, что в иске надзорное ведомство требует передать в доход государства активы на сумму, превышающую миллиард рублей.

Это делается в связи с тем, что при подаче в суд предыдущего иска не было учтено приобретение Шестуном 858 объектов недвижимости площадью более трёх миллионов квадратных метров. Часть объектов Шестун и его подельники уже перепродали.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, полгода назад суд изъял у Шестуна имущество на сумму в десять миллиардов рублей.

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