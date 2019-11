Ирвайн, США, , 20:03 — REGNUM Издатель Take-Two Interactive назвал сроки выхода версии игры The Outer Worlds для портативной консоли Nintendo Switch. Об этом 8 ноября сообщил портал Comicbook.

Президент компании Карл Слатофф сказал, что игра выйдет на Switch «в начале 2020 года». Издание отмечает: некоторые геймеры, возможно, надеялись на более скорый выход The Outer Worlds на Switch, однако сейчас они получили более точную информацию о сроках релиза.

На платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК игра The Outer Worlds, которую сами разработчики охарактеризовали как «Fallout: New Vegas в космосе», вышла 19 октября 2010 года.

